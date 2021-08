Aaron, Mantle and Pujols couldn’t get 60 – Aaron, Mantle y Pujols no pudieron sacar 60

From the folksy, Manuel Ayuso to Donald Trump …: “Today his rivals accuse him … free of all gags … that some illegals … have worked in his house.”

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) – Question of the Week.- Yohei Ohtani, with 37 homers in the first 100 games this season, is going, according to that average, for exactly 60. How many have hit 60 home runs or more in a season and who are they?

The Answer.- There are five…: Babe Ruth, 60 in 1927; Roger Maris, 61, 34 years later, in 1961; Mark McGwire, 70, 37 years later, in 1998, plus 65 in 1999; Sammy Sosa, 66 in 1998; 63 in 1999 and 64 in 2001; and Barry Bonds, 73 in 2001.

It’s Hard to hit 60 Home Runs – Steroids or not, hitting 60 home runs in a season is obviously a very difficult undertaking.

It could be witnessed by three powerful hitters who fell short. Hank Aaron hit 755 in his career, but his most in one season was 45 in 1962; Mickey Mantle was supposed to have surpassed the figure in 1961, but injuries brought him down to 54; and Albert Pujols, with 675 home runs in his life as a bigleaguer, has not been able to hit more than 49 in one season, 2006.

Steroids or not.- If you want to see the feat of hitting 60 home runs even more difficult, remember that only two of the five have not been identified as steroid users, Babe and Maris.

But with or without steroids, with the pitchers’ hands smeared with crap or not, with the pitchers pitching 100 miles per hour or not, the truth is that, in 150 years of Major League Baseball, there are only five who have been able to violate the rules. hit over fences 60 times in a season.

Blah blah blah Stanton.- The last one who has threatened to reach five dozen quadruple hits was Giancarlo Stanton, who in 2017, with the Marlins, got 59. But such a number has done him more harm than good, because he has dedicated himself to talking a lot about his power, which has almost completely disappeared. That’s why his new team, the Yankees, is disappointed by him. This year he has hit just 17 home runs.

The difficult 50.- Now, the seasons of 50 homers, are much easier than those of 60?

“Much more”, no. Only something, if you measure it through the protagonists. Because, in addition to the five with 60 and more, only 34 have hit 50 home runs in a season. The last one, Pete Alonso (Mets), 53 in 2019.

Aaron, Mantle y Pujols no pudieron sacar 60

Del campechano, Manuel Ayuso para Donald Trump…: “Hoy lo acusan sus rivales… libres de toda mordaza… de que algunos ilegales… han trabajado en su casa”.

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) – La Pregunta de la Semana.- Yohei Ohtani, con 37 jonrones en los primeros 100 juegos de esta temporada, va, según ese promedio, para 60 exactos. ¿Cuántos han logrado disparar 60 cuadrangulares o más en una campaña y quiénes son?

La Respuesta.- Son cinco…: Babe Ruth, 60 en 1927; Roger Maris, 61, 34 años después, en 1961; Mark McGwire, 70, 37 años después, en 1998, más 65 en 1999; Sammy Sosa, 66 en 1998; 63 en 1999 y 64 en 2001; y Barry Bonds, 73 en 2001.

Los difíciles 60 jonrones.- Esteroides o no, sonar 60 jonrones en una temporada es, evidentemente, una empresa muy difícil.

Podrían atestiguarlo tres poderosos bateadores que se quedaron cortos. Hank Aaron disparó 755 en su carrera, pero su mayor número en una temporada fueron 45 en 1962; se supone que Mickey Mantle hubiera sobrepasado la cifra en 1961, pero las lesiones lo redujeron a 54; y Albert Pujols, con 675 jonrones en su vida de bigleaguer, no ha podido sacar más de 49 en una temporada, la de 2006.

Esteroides o no.- Si quieres ver más difícil aún la hazaña de sacar 60 jonrones, recuerda que solo dos de los cinco, no han sido señalados como consumidores de esteroides, el Babe y Maris.

Pero con o sin esteroides, con las manos de los pitchers embadurnadas de porquerías o no, con los lanzadores tirando a 100 millas por hora o no, lo cierto es que, en 150 años de Grandes Ligas, hay solo cinco que han podido violar las bardas 60 veces en una temporada.

Bla, bla, blá de Stanton.- El último que ha amenazado con alcanzar las cinco docenas de estacazos cuádruples, ha sido Giancarlo Stanton, quien en 2017, con los Marlins, saco 59 pelotas. Pero tal número le ha hecho más mal que bien, porque se ha dedicado ha hablar mucho de su poder, que ha desaparecido casi por completo. Por eso su nuevo equipo, los Yankees, se considera defraudado por él. Este año ha disparado solo 17 jonrones.

Los difíciles 50.- Ahora, ¿las temporadas de 50 jonrones, son mucho más fáciles que las de 60?

“Mucho más”, no. Solo algo, si lo mides a través de los protagonistas. Porque, además de los cinco con 60 y más, apenas 34 han despachado 50 cuadrangulares en una campaña. El último, Pete Alonso (Mets), 53 en 2019.

