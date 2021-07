Cessa candidate for NYY closer – Cessa candidato a cerrador NYY

“How nice the White House will be, that Donald Trump, a billionaire and everything like him, is crazy to return” … Joseph McKadew.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) ** The Mexican from Córdoba, Veracruz, Luis Cessa, “is a good candidate” to become a closer for the Yankees, according to manager Aaron Boone. Cessa has successfully closed several games, as has another good candidate, Chad Green… ** Speaking of managers, Cubs manager David Ross said about the signing of native catcher Róbinson Chirinos…: “It’s a second catcher who can appear successfully in complete games ”… ** Ronald Acuña’s little brother, Luisángel, a 19-year-old shortstop, is destroying class A pitching. With the Down East Rangers Club he had a five-hit game, home run , three RBIs, one stolen base … ** In that “Libro que Nadie ha Escrito“, from the “Editorial Sin Letras“, it was where I read that Adrián González is not allowed to play in Mexico as a Mexican, but is part of the roster of Mexico that will go to the Olympics. Well, he was born in California … ** The Barquisimetan, Carlos Carrasco, now pitches in the Mets practices, already recovered from a thigh injury suffered during training. The manager, Luis Rojas, said yesterday Thursday that he will be in the rotation in a few days …

“I don’t want to be an alcoholic … But I don’t like that of having to stop drinking liquor” … Trapichito.-

** A very good column appeared, signed by colleague Dylan Hernández (Los Angeles Times), about the trial against Trevor Bauer, for beating a lady in the middle of a sexual party between the two of them. He cites how the Dodgers have avoided hiring troublesome players like Aroldis Chapman and Roberto Osuna, adding that they released Yasiel Püig, while also acquiring exemplary citizens like Mookie Betts and Clayton Kershaw. But hey, Dylan, they keep Julio Urías on the roster, suspended without pay for 20 games, for assaulting a lady … ** The current trio of outfielders of the Red Sox, Alex Verdugo, Kiké Hernández, Hunter Renfroe, is at the top height, or very close, to other celebrities of the past in those positions with the same uniform …: Ted Williams, Dom DiMaggio, Catfish Metkovich; more here, Jim Rice, Fred Lynn, Dwight Evans; and recently, Andrew Benintendi, Jackie Bradley Jr., Mookie Betts …

“Every human being has something valuable to offer” … Adela Cortina.-

Thanks to the life that has given me so much, even a reader like you.

“Cómo será de agradable la Casa Blanca, que Donald Trump, multimillonario y todo como es, está loco por regresar”… Joseph McKadew.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) ** El mexicano de Córdoba, Veracruz, Luis Cessa, “es buen candidato” para convertirse en cerrador de los Yankees, según lo afirma el mánger, Aaron Boone. Cessa ha cerrado exitosamente varios juegos, igual que otro buen candidato, Chad Green… ** Hablando de mánagers, el de los Cachorros, David Ross, dijo acerca de la firma del receptor nativo de Punto fijo, Róbinson Chirinos…: “Es un segundo receptor que puede aparecer con éxito en juegos completos”… ** El hermanito de Ronald Acuña, Luisángel, shortstop de 19 años, anda destrozando el pitcheo clase A. Con el Down East, de los Rangers disfrutó de un juego de cinco hit, jonrón, tres impulsadas, una base robada… ** En ese “Libro que Nadie ha Escrito”, de la “Editorial Sin Letras”, fue donde leí que a Adrián González no le permiten jugar en México como mexicano, pero es parte del róster de México que irá a las Olimpiadas. Bueno, él nació en California… ** El barquisimetano, Carlos Carrasco, lanza ahora en las prácticas de los Mets, ya recuperado de la lesión en un muslo, sufrida durante los entrenamientos. El mánager, Luis Rojas, dijo ayer jueves, que dentro de unos días estará en la rotación…

“No quiero ser alcohólico… Pero no me gusta eso de tener que dejar de tomar licores”… Trapichito.-

** Apareció una columna muy buena, firmada por el compañero Dylan Hernández (Los Ángeles Times), acerca del juicio contra Trevor Bauer, por entrarle a golpes a una dama en plena fiesta sexual entre ellos dos. Cita cómo los Dodgers han evitado contratar peloteros problemáticos, como Aroldis Chapman y Roberto Osuna, y agrega que salieron de Yasiel Püig, a la vez que han adquirido a ciudadanos ejemplares, como Mookie Betts y Clayton Kershaw. Pero bueno, Dylan, mantienen en el róster a Julio Urías, suspendido sin sueldo durante 20 juegos, por agredir a una dama …** El actual trío de outfielders de los Medias Rojas, Alex Verdugo, Kiké Hernández, Hunter Renfroe, está a la altura, o muy cerca, de otros célebres del pasado en esas posiciones con el mismo uniforme…: Ted Williams, Dom DiMaggio, Catfish Metkovich; más acá, Jim Rice, Fred Lynn, Dwight Evans; y hace poco, Andrew Benintendi, Jackie Bradley hijo, Mookie Betts…

“Todo ser humano tiene algo valioso qué ofrecer”… Adela Cortina.-

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

