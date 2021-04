Yucatan with its Lions almost in their seventies – Yucatán con sus Leones ya casi septuagenarios

“I do not know the key to success, but the key to failure is trying to please everyone” … Bill Cosby.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Yucatecan celebration.- Yucatan party, because its Lions team turned 67 years old yesterday. Reason to remember my dear friends, Jorge Menéndez Torre and Jorge Blanco. Menéndez Torre was the general manager of the team when I met him in 1981, a journalist who loves baseball and is a better person than everyone else. The other Jorge Blanco, has been the most colorful, cheerful and talkative storyteller I have ever met. I invited him to my major league broadcasts and listeners still remember him fondly.

The public relations friends of the Lions inform me of “outstanding players in these almost seven decades of Yucatecan professional ball, Ravelo Manzanillo, José Vargas, Nick Castañeda, Oscar Rivera, Gener Rivero, Luis Borges, Zacarías Auais, Fermín Vázquez, Ángel Moreno , Alfredo Mariscal, Pilar Rodríguez, Ronnie Camacho, Teolindo Acosta, Blas Santana, Héctor Castañeda, Said Gutiérrez, Willie Romero, and Yoanner Negrín ”.

Congratulations, Yucatan!

Valioso Gío.- Manager Aaron Boone (Yankees) has absolute confidence in his Colombian third baseman, Gío Urshela. He moved him to shortstop because of the injury to Gleyber Torres (right ring finger), and he said he was willing to use him at second base as well, if the occasion arises.

Extra innings of 1:50 hours.- The Mexican historian Alfonso Araujo Bojórquez, remembered the game of May 2, 1917, at Weeghman Park, Chicago, during which nine innings passed without hits by the two teams, Reds and Cubs. Fred Toney completed 10 innings without hits, for Cincinnati’s victory, 1-0, over Jim Vaughn. But the most impressive thing was that those 10 innings passed in just one hour and 50 minutes. Of course without four minutes of televised commercials every three outs.

Acuña heading to 40-40 .- If everything continues as we are, Ronald Acuña will be the fifth player, in 151 years in the Major Leagues, to hit 40 home runs or more and steal at least 40 bases in a season. The four with that feat…: José Canseco, 42 homers and 40 steals in 1988; Barry Bonds, 42 homers and 40 steals in 1996; Alex Rodriguez, 42 homers and 46 stolen bases in 1998; Alfonso Soriano, 46 ​​homers and 41 steals in 2006. In 2019, Acuña was very close to the mark, with 41 homers and 37 bases scammed.

————————————–Español——————–

Yucatán con sus Leones ya casi septuagenarios

“Desconozco la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo”… Bill Cosby.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Celebración yucateca.- De fiesta Yucatán, porque sus Leones cumplieron ayer 67 años. Motivo para recordar a mis queridos amigos, Jorge Menéndez Torre y Jorge Blanco. Menéndez Torre era gerente-general del equipo cuando lo conocí en 1981, periodista amante profundo del beisbol, mejor persona que todos. El otro Jorge, Blanco, ha sido el narrador más pintoresco, alegre y dicharachero que he conocido. Lo invité a mis transmisiones de Grandes Ligas y aún lo recuerdan con cariño los oyentes.

Los amigos de relaciones públicas de los Leones me informan de “jugadores destacados en estas casi siete décadas de pelota profesional yucateca, Ravelo Manzanillo, José Vargas, Nick Castañeda, Oscar Rivera, Gener Rivero, Luis Borges, Zacarías Auais, Fermín Vázquez, Ángel Moreno, Alfredo Mariscal, Pilar Rodríguez, Ronnie Camacho, Teolindo Acosta, Blas Santana, Héctor Castañeda, Said Gutiérrez, Willie Romero, y Yoanner Negrín”.

¡Felicidades, Yucatán!

Valioso Gío.- El mánager Aaron Boone (Yankees) tiene una confianza absoluta en su tercera base colombiano, Gío Urshela. Lo mandó al shortstop por la lesión de Gleyber Torres (dedo anular derecho), y dijo estar dispuesto a usarlo también en segunda base, si llega la ocasión.

Extrainnings de 1:50 horas.- El historiador mexicano Alfonso Araujo Bojórquez, recordaba el juego del dos de mayo de 1917, en el Weeghman Park, de Chicago, durante el cual transcurrieron nueve innings sin hits por los dos equipos, Rojos y Cachorros. Fred Toney completó los 10 innings sin incogibles, para victoria de Cincinnati, 1-0, sobre Jim Vaughn. Pero lo más impresionante fue que esos 10 innings transcurrieron en solo una hora con 50 minutos. Por supuesto sin cuatro minutos de anuncios televisados cada tres outs.

Acuña rumbo a los 40-40.- Si todo sigue como vamos, Ronald Acuña será el quinto pelotero, en 151 años de Grandes Ligas, en disparar 40 jonrones o más y robar por lo menos 40 bases en una temporada. Los cuatro con esa hazaña…: José Canseco, 42 jonrones y 40 robos en 1988; Barry Bonds, 42 jonrones y 40 robos en 1996; Alex Rodríguez, 42 jonrones y 46 bases robadas en 1998; Alfonso Soriano, 46 jonrones y 41 robos en 2006. En 2019, Acuña estuvo muy cerca de la marca, con 41 jonrones y 37 bases estafadas.

