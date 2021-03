Hall of Fame Solid Roster – Róster con puros del Hall de la Fama

“The first one to make cat food flavored with mice, will become a millionaire” … Armandina Cisneros de Uslar.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Today is Mail Day, like every Tuesday. And tomorrow Wednesday it will be too.

Rodolfo González Q. from Mexicali, asks…: “Why is Bill Madlock not in the Hall of Fame, if he won four batting championships and was part of a 1979 World Series winning team, Pirates over Orioles? ”.

Friend Ruddy …: Because what you say is true, but Madlock was eliminated as a candidate in his first year, 1993, when he only got 4.5% of the vote.

Claudio Torres, from San José, Costa Rica, asks…: “What is your all-time roster based on only members of the Coopeerstown Hall of Fame, including the coaching staff?”.

Friend Chayo…: As they are such distinguished gentlemen, they deserve to be a roster of more than 26…: Catcher, Johnny Bench; 1B, Lou Gehrig; 2B, Roberto Alomar; 3B, Brooks Robinson; SS, Honus Wagner; LF, Joe DiMaggio; CF, Willie Mays; RF, Babe Ruth.

Rotation…: Cy Young, Warren Spahn, Sandy Koufax, Juan Marichal, Pedro Martínez.

Relievers…: Nolan Ryan, Walter Johnson, Grover Cleveland Alexander, Christy Mathewson, Lee Smith,

Closers…: Mariano Rivera, Travor Hoffman.

On the bench…: Roberto Clemente, Mickey Mantle, Ty Cobb, Hank Aaron, Adrian (Cap) Anson, Luis Aparicio, Tany Pérez, Iván Rodríguez, Vladimir Guerrero, Jackie Róbinson,

Manager, Joe McCarthy. Coaches, Walter Alston, Sparky Ánderson, Bobby Cox, Leo Durocher, Tony LaRusa, Connie Mack.

Joseph Navarro, from Culiacán, asks …: “Who has the record for the most consecutive games with hits in the World Series?”

Friend Toad…: Hank Bauer, outfielder for the Yankees, with 17. Seven in 1956, seven in 1957 and three in 1958. He appeared in nine World Series.

Franco Staggioni, from Valencia, thinks…: “I totally agree with you about Albert Pujols. He already gave the Major Leagues what he could give, his time, his talent. So why go on for another year, if he’s already a billionaire and he should go home to enjoy the family? If I were you, I would not vote for him for the Hall of Fame, because it is very suspicious that his numbers have dropped so drastically, after denying, in 2013, that he used prohibited substances. ”

———————————————————Español———————————

Róster con puros del Hall de la Fama

“El primero que fabrique alimentos para gatos con sabor a ratones, se hará millonario”… Armandina Cisneros de Uslar.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Hoy es Día del Correo, como todos los martes. Y mañana miércoles también lo será.

Rodolfo González Q. de Mexicali, pregunta…: “¿Por qué Bill Madlock no está en el Hall de la Fama, si ganó cuatro campeonatos de bateo y fue parte de un equipo ganador de la Serie Mundial en 1979, Piratas sobre Orioles?”.

Amigo Ruddy…: Porque cuanto dices es cierto, pero Madlock no fue un fuera de serie. Quedó eliminado como candidato en su primer año, 1993, cuando solo obtuvo el 4.5% de los votos.

Claudio Torres, de San José de Costa Rica, pregunta…: “¿Cuál es su róster de todos los tiempos a base de solo miembros del Hall de la Fama de Coopeerstown, incluso el cuerpo técnico?”.

Amigo Chayo…: Como son caballeros tan distinguidos, merecen ser un róster de más de 26…: Catcher, Johnny Bench; 1B, Lou Gehrig; 2B, Roberto Alomar; 3B, Brooks Róbinson; SS, Honus Wagner; LF, Joe DiMaggio; CF, Willie Mays; RF, Babe Ruth.

Rotación…: Cy Young, Warren Spahn, Sandy Koufax, Juan Marichal, Pedro Martínez.

Relevistas…: Nolan Ryan, Walter Johnson, Grover Cléveland Alexánder, Christy Mathewson, Lee Smith,

Cerradores…: Mariano Rivera, Travor Hoffman.

En el banco…: Roberto Clemente, Mickey Mantle, Ty Cobb, Hank Aaron, Adrian (Cap) Anson, Luis Aparicio, Tany Pérez, Iván Rodríguez, Vladimir Guerrero, Jackie Róbinson,

Mánager, Joe McCarthy. Coaches, Walter Alston, Sparky Ánderson, Bobby Cox, Leo Durocher, Tony LaRusa, Connie Mack.

Joseph Navarro, de Culiacán, pregunta…: “¿Quién tiene el record de más juegos consecutivos con incogibles en Series Mundiales?”.

Amigo Sepo…: Hank Bauer, outfielder de los Yankees, con 17. Siete en 1956, siete en 1957 y tres en 1958. Apareció en nueve Series Mundiales.

Franco Staggioni, de Valencia, opina…: “Estoy totalmente de acuerdo con Ud. acerca de Albert Pujols. Él ya dio a las Grandes Ligas lo que podía darle, su tiempo, su talento. Entonces, ¿para qué seguir un año más, si ya es multimillonario y debería irse a casa para disfrutar de la familia? Si yo fuera Ud. no votaría por él para el Hall de la Fama, porque es muy sospechoso que sus números hayan bajado en forma tan drástica, después de desmentir, en 2013, que usara sustancias prohibidas”.

