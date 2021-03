More Rhan 200 Stitches Applied to Pham – Más de 200 puntos aplicaron a Pham

“Nothing more uncomfortable than going to a demonstration with high heels” … La Pimpi.-

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) – Question of the Week…: 80 years ago, Joe DiMaggio, in 1941, set the record for 56 consecutive games hitting hits. Does DiMaggio also hold the record for the minors?

The Answer…: No. But the one in the Triple A Pacific League, with the San Francisco Seals. There were 61 games in 1933. Now, the minors’ record is 102 years old, set in 1919 by Joe Wilhoit, with Wichita, Western League, and is 69 games.

He could die or be paralyzed.- “You need a good physique to survive those injuries,” he told the Padres outfielder, 32, Tommy Pham, the doctor who operated on him for the razor blade injuries he sustained, especially in the waist. And he added …: “I came to fear for your life or because you would be paralyzed.”

It happened at dawn on October 11, in front of the “Pacers Showgirls International, Gentlemen’s Club”, a nightclub attended by voluptuous girls with little clothes on. Tommy left that place and found a group of young people around his car, some sitting on the hood. Logically, he claimed them, and the response was the aggression of all against him. At least one was armed with a blade.

Tommy Pham is now in Peoria, Arizona, training with the Padres, even though he doesn’t feel fully recovered.

From Mexico to spring.- At least 34 Mexicans have been taken to Major League training …: Joakim Soria (Diamondbacks), Julio Urías and Víctor González (Dodgers), Luis Cessa (Yankees), Giovanny Gallegos (Cardinals), José Urquidy (Astros), Luis Urías (Brewers), Alex Verdugo (M.Rojas), Sergio Romo (Atléticos), Gerardo Reyes (Angels), Isaac Paredes (Tigres), Ramón Urías (Orioles), Luis González (M.Blancas ), Alejandro Kirk (Blue Jays), Humberto Castellanos (Diamondbacks), Víctor Arano (Braves), Gerardo Carrillo (Dodgers), Manuel Rodríguez (Cubs), Bernardo Flores (M.Blancas), Andrés Muñoz (Mariners), Phillip Evans (Pirates ), JoJo Romero (Phillies), Felipe Barrera (Nationals), Esteban Quiroz (Rays), Jesús Cruz (Cardinals), Héctor Velázquez (Astros), Miguel Aguilar (Diamondbacks), Carlos Soto (Cardinals), Manny Barreda (Orioles), Juan Gámez (Cubs), Jarren Durán (M. Rojas), Marcel Renteria (Mets), Nick González (Pirates), Alan Trejo (Rockies).

“If some bigleaguers do not take care of or respect their private lives, how and why are not reporters going to publish them?” … J.V.-

Más de 200 puntos aplicaron a Pham

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) – La Pregunta de la Semana…: Hace 80 años, Joe DiMaggio, en 1941, impuso el record de 56 juegos consecutivos conectando incogibles. ¿Posee también DiMaggio el record de la menores?

La Respuesta…: No. Pero sí el de la Liga el Pacífico Triple A, con las Focas de San Francisco. Fueron 61 juegos en 1933. Ahora, el record de las menores ya tiene 102 años, impuesto en 1919 por Joe Wilhoit, con el Wichitá, Liga Western, y es de 69 juegos.

Pudo morir o quedar paralítico.- “Se necesita buen físico para sobrevivir a esas lesiones” le dijo al outfielder de los Padres, de 32 años, Tommy Pham, el médico que lo operó de las heridas de hojilla de afeitar que sufrió, especialmente en la cintura. Y agregó…: “Llegué a temer por tu vida o porque quedaras paralítico”.

Ocurrió en la madrugada del 11 del pasado octubre, frente al “Pacers Showgirls International, Gentlemen´s Club”, una discoteca atendida por voluptuosas muchachas con poca ropa encima. Tommy salió de ese local y encontró a un grupo de jóvenes alrededor de su automóvil, algunos sentados sobre el capó. Lógicamente, les reclamó, y la respuesta fue la agresión de todos contra él. Por lo menos uno estaba armado con un hojilla.

Tommy Pham está ahora en Peoria, Arizona, entrenando con los Padres, aún cuando no se siente totalmente recuperado.

De México a la primavera.- Por lo menos 34 mexicanos han sido llevados a los entrenamientos de Grandes Ligas…: Joakim Soria (Diamondbacks), Julio Urías y Víctor González (Dodgers), Luis Cessa (Yankees), Giovanny Gallegos (Cardenales), José Urquidy (Astros), Luis Urías (Cerveceros), Alex Verdugo (M.Rojas), Sergio Romo (Atléticos), Gerardo Reyes (Angelinos), Isaac Paredes (Tigres), Ramón Urías (Orioles), Luis González (M.Blancas), Alejandro Kirk (Azulejos), Humberto Castellanos (Diamondbacks), Víctor Arano (Bravos), Gerardo Carrillo (Dodgers), Manuel Rodríguez (Cachorros), Bernardo Flores (M.Blancas), Andrés Muñoz (Marineros), Phillip Evans (Piratas), JoJo Romero (Phillies), Felipe Barrera (Nationals), Esteban Quiroz (Rays), Jesús Cruz (Cardenales), Héctor Velázquez (Astros), Miguel Aguilar (Diamondbacks), Carlos Soto (Cardenales), Manny Barreda (Orioles), Juan Gámez (Cachorros), Jarren Durán (M. Rojas), Marcel Rentería (Mets), Nick González (Piratas), Alan Trejo (Rockies).

“Si algunos bigleaguers no cuidan ni respetan sus vida privadas, ¿cómo y por qué no vamos a publicarlas los reporteros?”… J.V.-

