Shortstops with 30 and more home runs per year

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – There were always shortstops, excellent hitters, and powerful hitters. An example has been Ernie Banks, who five times had more than 40 home runs in one season, between 1953 and 1971.

And four decades later, between 1994 and 2016, Alex Rodríguez emerged with a campaign of 57 homeruns, another of 52, three years of more than 40 and one of more than 30.

Logically, they talk about poor shortstops at bat, like José Valdivielso, who in five seasons finished with a 219 average, nine home runs, 65 RBIs; or Willie Miranda, in nine years, 221, six homers 132 RBIs.

But a revolution that broke out at the end of the last century, led by A-Rod, transformed the idea of ​​hitting shortstops, with Nomar Garcíaparra, Miguel Tejada, Cal Ripken, Derek Jeter and now Francisco Lindor.

To be stellar of the position you have to hit for high average and with power. And a good bunch of all-time shortstops have hit 30 or more home runs in one or more seasons. These are them …:

Alex Rodríguez, Rangers, 57 in 2002, 52 in 2001, 47 in 2003; Ernie Banks, Cubs, 47 in 1958, 45 in 1959, 44 in 1955, 43 in 1957; Alex Rodríguez, Mariners, 42 in 1998, 42 in 1999; Ernie Banks, Cubs, 41 in 1960; Alex Rodríguez, Mariners, 41 in 2000; Rico Petrocelli, Red Sox, 40 in 1969.

Vern Stephens, Red Sox, 39 in 1949; Francisco Lindor, Indios, 38 in 2018; Gleyber Torres, Yankees, 38 in 2019; Trevor Story, Rockies, 37, 2018; Manny Machado, Orioles-Dodgers, 37 in 2018; Rich Aurilia, Gigantes, 37 in 2001; Alex Rodríguez, Mariners, 36 in 1996.

Nomar Garcíaparra, Red Sox, 35 in 1998; Bill Hall, Brewers, 35 in 2006; Trevor Story, Rockies, 35 in 2019; Cal Ripken, Orioles, 34 in 1991; Miguel Tejada, Atléticos, 34 in 2002; Miguel Tejada, Orioles, 34 in 2004; Barry Larkin, Reds, 33 in 1996; Hanley Ramirez, Marlins, 33 in 2008; Francisco Lindor, Indios, 33 in 2017; Xander Bogaerts, Red Sox, 33 in 2019; Marcus Siemens, Athletics, 33 in 2019; Troy Tulowitzki, Rockies, 32 in 2009; Francisco Lindor, Indios, 32 in 2019; Tony Batista, Diamondbacks-Blue Jays, 31 in 1999; Miguel Tejada, Atléticos, 31 in 2001.

And they got 30 each of the following…: Vern Stphens, Red Sox in 1950; Nomar Garcíaparra, Red Sox, 1997; Miguel Tejada, Athletics, 2000; José Valentín, White Sox, 2004; Jimmy Rollins, Phillies, 2007; Troy Tulowitzki, Diamondbacks, 2011; JJ Hardy, Orioles, 2011; Brad Miller, Rays, 2016; Paúl DeJong, Cardinals, 2019.

Campocortos con 30 y más jonrones por año

“¡Qué raaaaro! … Ahora, nueve de cada 10 señoritas son rubias, pero con las cejas muy negras” … Dick Secades.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – Siempre hubo torpederos, excelentes bateadores y bateadores poderosos. Un ejemplo ha sido Ernie Banks, quien cinco veces tuvo más de 40 jonrones en una temporada, entre 1953 y 1971. Y cuatro décadas después, entre 1994 y 2016, emergió Alex Rodríguez con una campaña de 57 jonrones, otro de 52, tres años de más de 40 y uno de más de 30.

Lógicamente, hablan de torpederos pobres al bate, como José Valdivielso, quien en cinco temporadas terminó con 219 de promedio, nueve jonrones, 65 carreras impulsadas; o Willie Miranda, en nueve años, 221, seis jonrones 132 impulsadas. Pero una revolución que estalló a finales del siglo pasado, liderada por A-Rod, transformó la idea de batear campocorto, con Nomar Garcíaparra, Miguel Tejada, Cal Ripken, Derek Jeter y ahora Francisco Lindor. Para ser estelar en la posición, debes golpear con un promedio alto y con poder.

Y un buen grupo de torpederos de todos los tiempos ha conectado 30 o más jonrones en una o más temporadas. Estos son ellos …: Alex Rodríguez, Rangers, 57 en 2002, 52 en 2001, 47 en 2003; Ernie Banks, Cubs, 47 en 1958, 45 en 1959, 44 en 1955, 43 en 1957; Alex Rodríguez, Marineros, 42 en 1998, 42 en 1999; Ernie Banks, Cachorros, 41 años en 1960; Alex Rodríguez, Marineros, 41 en 2000; Rico Petrocelli, Medias Rojas, 40 años en 1969.

Vern Stephens, Medias Rojas, 39 en 1949; Francisco Lindor, Indios, 38 en 2018; Gleyber Torres, Yankees, 38 en 2019; Trevor Story, Rockies, 37, 2018; Manny Machado, Orioles-Dodgers, 37 en 2018; Rich Aurilia, Gigantes, 37 en 2001; Alex Rodríguez, Marineros, 36 en 1996. Nomar Garcíaparra, Medias Rojas, 35 en 1998; Bill Hall, Brewers, 35 en 2006; Trevor Story, Rockies, 35 en 2019; Cal Ripken, Orioles, 34 en 1991; Miguel Tejada, Atléticos, 34 en 2002; Miguel Tejada, Orioles, 34 en 2004; Barry Larkin, Rojos, 33 en 1996; Hanley Ramirez, Marlins, 33 en 2008; Francisco Lindor, Indios, 33 en 2017; Xander Bogaerts, Medias Rojas, 33 en 2019; Marcus Siemens, Atletismo, 33 en 2019; Troy Tulowitzki, Rockies, 32 en 2009; Francisco Lindor, Indios, 32 en 2019; Tony Batista, Diamondbacks-Blue Jays, 31 en 1999; Miguel Tejada, Atléticos, 31 en 2001.

Y obtuvieron 30 cada uno de los siguientes…: Vern Stphens, Medias Rojas en 1950; Nomar Garcíaparra, Medias Rojas, 1997; Miguel Tejada, Atletismo, 2000; José Valentín, Medias Blancas, 2004; Jimmy Rollins, Filis, 2007; Troy Tulowitzki, Diamondbacks, 2011; JJ Hardy, Orioles, 2011; Brad Miller, Rayos, 2016; Paúl DeJong, Cardenales, 2019.

ATENCIÓN.- El archivo de estas columnas en google si ingresas por "el deporte vuelve a unirnos".

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso a un lector como tú.