For the H of the F nobody with 75% – Para el H de la F nadie con el 75%

“The secret to being a successful manager is to keep the players who hate you away from the undecided” … Casey Stangel.-

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) – Question of the Week…: With four pitches going off the plate, every batter has the right to take first base. But it was not always like this. Why?

The Answer…: From 1845, when the Rules of Baseball were invented, until 1863, there was no base on balls. To get on base you had to hit. It didn’t matter if the batter saw 50 or more bad balls pass.

Aaron bats against Covid19.- The chivalrous and much loved Hank Aaron and his wife, Billye Suber Aaron, were vaccinated against the coronavirus, to promote the procedure. Health authorities believe that his history in the majors, with 755 home runs, will serve to encourage seniors, especially blacks, to get the vaccine. 40% of them said in a survey that they did not plan to get vaccinated. Aaron, retired as a bigleaguer since 1976, will turn 87 in a few days, on February 5 …

“I was not a great runner. It wasn’t Rickey Henderson. But I don’t think it was a bad thing to be white either “… Pete Rose.-

Mexican who impresses.- The Mexican of the Mochis, Andrés Muñoz, 21, a right-hander, has a tremendous future with his new team, the Mariners, who acquired him from the Padres last August, despite having been subjected to Tommy John. Manager Scott Servais hopes to be his closer as soon as he can pitch again, in July …

Hall of Fame votes.- Until yesterday, none of the 25 candidates for the Hall of Fame 2021, had reached the 75% necessary to be inducted. Seven remained at zero votes …: A.J. Burnett, Michael Cuddyer, Dan Haren, LaTroy Hawkins, Nick Swisher, Shane Victorino, Barry Zito. Barry Bonds had 74.2%, Roger Clemens 73.4%, Curt Schilling 72.6%, Manny Ramírez 36.3%, Omar Vizquel 39.5%, Bob Abreu 15.3%. But only 124 forms had been known and there will be close to 400. The final verdict will be known on Tuesday 26 of this month at six in the afternoon …

“Yes I can throwooooo!” .- The winner of two Cy Young, 1914 and 1917, Corey Kluber, who will celebrate his 35th in April, has been forced to call an exhibition in search of a contract. The Rangers declined their option on him for this year. Kluber will pitch before scouts who want to see him, on Wednesday, at Cressey Sports Performance, in Palm Beach Gardens, here in Florida, so they can see if there is what …

“Pete Rose is not going to die of old age, he will die of a so-called prolonged youth” … Jim Murray.-

————————————————–Español——————-

Para el H de la F nadie con el 75%

“El secreto para ser un mánager exitoso, es mantener a los peloteros que te odian lejos de los indecisos”… Casey Stangel.-

Coral Gables, Florida (VIP WIRE) – La Pregunta de la Semana…: Al ver pasar cuatro lanzamientos fuera del home, todo bateador tiene derecho a ocupar la primera base. Pero no fue siempre así. ¿Por qué?

La Respuesta…: Desde 1845, cuando se inventaron las Reglas del beisbol, hasta 1863, no existía la base por bolas. Para embasarse había que batear. No importaba si el bateador veía pasar 50 o más bolas malas.

Aaron batea contra Covid19.- El caballeroso y muy querido, Hank Aaron y su esposa, Billye Suber Aaron, fueron vacunados contra el coronavirus, para promocionar el procedimiento. Las autoridades de la salud consideran que su historia en las Grandes Ligas, con 755 jonrones, servirá para animar a los de la tercera edad, especialmente a los negros, a aplicarse la vacuna. El 40% de ellos dijeron en una encuesta que no pensaban vacunarse. Aaron, retirado como bigleaguer desde 1976, cumplirá 87 años dentro de unos días, el cinco de febrero…

“Yo no era gran corredor. No era Rickey Hénderson. Pero creo que tampoco fuera nada malo para ser blanco”… Pete Rose.-

Mexicano que impresiona.- El mexicano de los Mochis, Andrés Muñoz, de 21 años, lanzador derecho, tiene tremendo porvenir con su nuevo equipo, los Marineros, quienes lo adquirieron de los Padres en agosto pasado, no obstante haber sido sometido a la Tommy John. El mánager, Scott Servais, espera sea su cerrador en cuanto pueda volver a lanzar, en julio…

Los votos Hall de la Fama.- Hasta ayer, ninguno de los 25 candidatos al Hall de la Fama 2021, había alcanzado el 75% necesario para ser exaltado. Siete se mantenían en cero votos…: A.J. Burnett, Michael Cuddyer, Dan Haren, LaTroy Hawkins, Nick Swisher, Shane Victorino, Barry Zito. Barry Bonds tenía el 74.2%, Roger Clemens 73.4%, Curt Schilling 72.6%, Manny Ramírez 36.3%, Omar Vizquel 39.5%, Bob Abreu 15.3%. Pero solo se habían conocido 124 planillas y serán cerca de 400. El veredicto final se conocerá el martes 26 de este mes a las seis de la tarde…

“¡Sí puedo lanzaaaar!”.- El ganador de dos Cy Young, 1914 y 1917, Corey Kluber, quien celebrará sus 35 en abril, se ha visto obligado a convocar a una exhibición en busca de un contrato. Los Rangers declinaron la opción que tenían en él para este año. Kluber lanzará ante los scouts que quieran verlo, el miércoles, en el Cressey Sports Performance, en Palm Beach Gardens, aquí en Florida, para que comprueben que sí hay con qué…

“Pete Rose no va a morir de viejo, morirá de un mal llamado juventud prolongada”… Jim Murray.-

