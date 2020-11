Very serious situation of Randy Arozarena – Muy grave situación de Randy Arozarena

Happy Thanksgiving

-o-o-o-o-

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE) – Question of the Week…: How many players have journalists selected for the Cooperstown Hall of Fame in the 85 elections since its founding?

The answer…: Only 134, an average of less than two per year. Besides, via committees, they have elected and raised another 195 for a total of 329.

Historical.- In 2017, we did not elect Puerto Rican Jorge Posada, a valuable catcher of the Yankees for 17 seasons, to the Hall of Fame. On offense he was very useful, with a batting average of 273, plus 275 home runs and 1,15 RBIs. But, Cooperstown is not for good bigleaguers, but for the off-the-charts players …

Poor Arozarena! .- The scandalous case of the notable Cuban bigleaguer Randy Arozarena (Rays) causes concern in the team’s offices in Tampa, because he could be suspended by Major League Baseball, in addition to the sanctions that the Yucatan justice will impose on him. Randy, 25, threaten, with a pistol, tried to snatch from his ex-wife, Cartagena from Colombia, Celina Pinedo Blanco, their little daughter (they accuse him of attempted kidnapping) and in the struggle, attacked his ex-father-in-law. Randy apologized stating that he was bringing gifts for the girl. He was detained yesterday. He’s brilliant as an outfielder, and besides, he hit .377 in this year’s postseason, setting an all-time 10 home run record and scoring in 14 runs. Fernando Ballestero from Culiacán attributes this type of behavior & crime to the lack of “culture and poor academic preparation.” Okay, but I think it’s especially a lack of home preparation, mom and dad …

-o-o-o-

“When you get married, my friend, trust your husband … adore your husband … and try to put everything in your name” … La Pimpi.-

“If a poor man gets some money, he runs to deposit it in the bank … If a rich man lacks money, he runs to ask the bank for it” … La Pimpi.-

-o-o-o-

They hope to leave Canó.- The Mets no longer want Róbinson Canó, who after his suspension, without pay in 2021, has a contract for 2022 and 2023, for 48 million dollars, and will turn 39 in October. The new owner of the team, Steve Cohén and the president, Sandy Ánderson, say they are willing to pay the greatest amount of money, if any team wants to take the Dominican …

-o-o-o-o-

“Aircraft passengers are divided into two groups …: Those who feel fear, and those who do not confess” … La Pimpi.-

ATTENTION.- In google, you can read the file of “Juan Vené en la Pelota”, in “sport brings us together again”.

Thanks to the life that has given me so much, even a reader like you.

Jbeisbol5@aol.com

@ juanvene5

——————————————-Español———————

Muy grave situación de Randy Arozarena

¡¡Feliz Día de Acción de Gracias!!

-o-o-o-o-

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE) – La Pregunta de la Semana…: ¿Cuántos jugadores han elegido los periodistas para el Hall de la Fama de Cooperstown en las 85 elecciones desde su fundación?

La respuesta…: Solamente 134, promedio de menos de dos por año. Aparte, vía Comités, han elegido y elevado otros 195 para total de 329.

Histórico.- En 2017 no elegimos para el Hall de la Fama al puertorriqueño Jorge Posada, valioso receptor de los Yankees durante 17 temporadas. Y a la ofensiva fue muy útil, con promedio al bate de 273, más 275 jonrones y mil cinco impulsadas. Pero, Cooperstown no es para buenos bigleaguers, sino para los fuera de serie…

¡Pobre Arozarena!.- El escandaloso caso del notable bigleaguer cubano Randy Arozarena (Rays), causa preocupación en las oficinas del equipo en Tampa, porque podría ser suspendido por Major League Baseball, además de las sanciones que le impondrá la justicia de Yucatán. Randy, de 25 años, amenazante, con una pistola, intentó arrebatarle a su ex-esposa, la cartagenera de Colombia, Celina Pinedo Blanco, la pequeña hija de ambos (lo acusan de intento de secuestro) y en el forcejeo, agredió al padre de la dama. Randy había llegado con la disculpa de que llevaba regalos para la niña. Permanecía ayer detenido. Él es brillante como outfielder, y además, bateó en la postemporada de este año para 377, con el record de todos los tiempos de 10 jonrones e impulsó 14 carreras. Desde Culiacán, en su Zona de Contacto, Fernando Ballestero atribuye este tipo de delito a la falta de “cultura y a la poca preparación académica”. De acuerdo, pero creo que especialmente es falta de preparación casera, de papá y mamá…

-o-o-o-

“Cuando te cases amiga mía, confía en tu marido… adora a tu marido… y trata de poner todo a tu nombre”… La Pimpi.-

“Si un pobre consigue algún dinerito corre a depositarlo en el banco… Si a un rico le falta dinero corre a pedírselo al banco”… La Pimpi.-

-o-o-o-

Esperan salir de Canó.- Los Mets ya no quieren a Róbinson Canó, quien después de su suspensión, sin sueldo en 2021, tiene contrato para 2022 y 2023, por 48 millones de dólares, y cumplirá sus 39 años de edad en octubre. El nuevo propietario del equipo, Steve Cohén y el presidente, Sandy Ánderson, se dicen dispuestos a pagar la mayor arte de ese dinero, si algún equipo quiere llevarse al dominicano…

-o-o-o-o-

“Los pasajeros de los aviones se dividen en dos grupos…: Los que sienten miedo, y los que no lo confiesan”… La Pimpi.-

ATENCIÓN.- En google, puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

Jbeisbol5@aol.com

@juanvene5