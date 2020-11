Sign Theft Crime Forgotten By MLB – Los Robos De Las Señas Delito Olvidado Por MLB

“The hairdressers of soccer players and bigleaguers act like insane people” … Joseph McKadew.

-o-o-o-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) -Just a year ago, crowds were asking for the heads of A.J. Hinch, Alex Cora, all the Astros and all the Red Sox.

But, after the scandal calmed down the theft of signs with electronic help has already been forgotten. At such a level, no one cares about that, that the two managers involved have some team to lead in 2021 and subsequent seasons.

Hinch, 46, who led the Astros in 1917, the year of the banned strategy, was hired by the Detroit Tigers as manager for three seasons; and the Red Sox will announce at any time that they have signed for two years, for the same functions, the Puerto Rican from Caguas, Alex Cora, 45, who was bench coach with Hinch in 2017 and manager of Boston in 2018.

Cora was chosen by the red-patted executives, after Sam Fuld, 37, was supposed to be the manager of that team. This assumption arose because the one who had to decide was Chaim Bloom, very close to Fuld, who also has a good reputation as a connoisseur of the functions on the field of play. It was learned that Bloom was convinced in favor of Cora by higher voices, who insisted on how well he knows that roster.

Since 2019, St. Fuld has been mentioned as a possible manager for five other teams, in addition to the Red Sox, Blue Jays, Rangers, Pirates, Mets, Giants.

The Red Sox hired manager Ron Roenicke for this year’s condenced campaign, with the idea that he would spend several years in those roles, but the disastrous 24-36 result forced him to be fired.

Hinch was a catcher in the majors for seven years, 1998-2004, with four teams, including the Tigers in 2003, also the Athletics, Royals and Phillies. Cora, infielder for 14 seasons, 1998-2011, with six teams, Red Sox from 2005 to 2008, plus Dodgers, Indians, Mets, Rangers and Nationals.

RETAZOS.- ** Tomorrow, Monday at six in the afternoon, the Major League Baseball Writers Association will announce who won the Rookie of the Year title; on Tuesday the Managers of the Year; on Wednesday the Cy Youngs and Thursday the Most Valuable… ** Brandon Martin, now 27, was signed by the Rays in 2011 as a first choice for $ 1.2 million. He played three years in the minors, but hit 211 and was released. He is now incarcerated after being considered the author of the hit-and-run of three men, his father, his father’s brother-in-law and a security official, who had called because Brandon threatened his father with death. They sentenced him to 50 years in prison …

ATTENTION.- You can read the file of “Juan Vené en la Pelota”, in “Sport unites us again”.

—————————————————–Español————————————

Los Robos De Las Señas Delito Olvidado Por MLB

“Los peluqueros de futbolistas y bigleaguers actúan como enajenados mentales”… Joseph McKadew.

-o-o-o-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) -Hace solo un año, multitudes pedían las cabezas de A.J. Hinch, Alex Cora, todos los Astros y todos lo Medias Rojas.

Pero, después del escandalazo viene la calma.

Por eso, ya se ha olvidado lo del robo de las señas con ayuda electrónica. A tal nivel ya nadie le importa eso, que los dos mánagers involucrados tienen a quienes dirigir en 2021 y temporadas siguientes.

Hinch, de 46 años, quien dirigió a los Astros en 1917, el año de la estrategia prohibida, fue contratado por los Tigres de Detroit como mánager, para tres temporadas; y los Medias Rojas anunciarán de un momento a otro que han firmado por dos años, para las mismas funciones, al puertorriqueño de Caguas, Alex Cora, de 45 años, quien fuera coach del banco con Hinch en 2017 y mánager del Boston en 2018.

Cora fue escogido por los ejecutivos pati-rojos, después que se suponía a Sam Fuld, de 37 años, seguro mánager de ese equipo. Tal suposición surgió porque quien debía decidir era Chaim Bloom, muy allegado a Fuld, quien además, tiene buena fama como conocedor de las funciones en el campo de juego. Se supo que Bloom fue convencido a favor de Cora por voces superiores, que insistieron en lo bien que él conoce ese róster.

Desde 2019, se ha mencionado a San Fuld como posible mánager de otros cinco equipos, además de los Medias Rojas, Blue Jays, Rangers, Piratas, Mets, Gigantes.

Los Medias Rojas contrataron para la campaña chucuta de este año al mánager Ron Roenicke, con la idea de que permaneciera varios años en esas funciones, pero el desastroso resultado de 24-36 obligó a que lo despidieran.

Hinch fue receptor en Grandes Ligas durante siete años, 1998-2004, con cuatro equipos, incluso los Tigres en 2003, también Atléticos, Royals y Phillies. Cora, infielder durante 14 temporadas, 1998-2011, con seis equipos, Medias Rojas desde 2005 hasta 2008, además, Dodgers, Indios, Mets, Rangers y Nationals.

RETAZOS.- ** Mañana lunes a las seis de la tarde, anunciará la Major League Baseball Writers Association quiénes ganaron el título de Novatos del Año; el martes los Mánagers del Año; el miércoles los Cy Youngs y el jueves los Más Valiosos… **Brandon Martin, ahora de 27 años, fue firmado por los Rays, en 2011, como primera escogencia, por un millón 200 mil dólares. Jugó tres años por las menores, pero bateó para 211 y lo dejaron libre. Ahora está encarcelado tras ser considerado autor de la muerte a batazos de tres hombres, su padre, un cuñado de su padre y un funcionario de seguridad, que habían llamado porque Brandon amenazaba a su papá de muerte. Lo sentenciaron a 50 años de prisión…

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

jbeisbol5@aol.com

@juanvene5