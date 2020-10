The Omar Vizquel case is very tangled

“To the ladies, not even with the petal of a rose” … Anonymous.-

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE). – The documentation about the trials against Omar Vizquel for domestic violence and other related crimes is so abundant that it took me more than an hour to read all those texts.

Documents headed by “State Washington King County District Court Eastside Division, Issaquah Couthouse”.

If Vizquel attacked and abandoned his wife, the maracaibera Blanca García, without resources, it is a matter that the authorities of that State will establish. Now the lady has sued him and officials find reasons to pursue the case.

Blanca was at a homeless shelter in El Paso, Texas. But after the scandal that she started with her public denunciation, some relatives rescued her.

In summary, what Vizquel said on social networks was only that “our case is complicated.” He did not refer to whether he treated the young woman as badly as she claims. There were few words, too few for the magnitude of the drama, as Major League Baseball is severely punishing players, managers and coaches who indulge in domestic violence.

Blanca is Omar’s second wife. The first was Nicole, an American, with whom they had two children, whom he divorced, and Blanca says that the motive was also assaults, and now receives money so that she does not report it.

It is convenient for Omar and Blanca to clarify the details of this mess publicly, to avoid rumors.

Meanwhile, social networks enjoy. And incongruities appear like that of “El Universal” from Mexico. In their sports pages they published that Omar Vizquel is in the Hall of Fame. Well, for someone to ignore whether or not he has been elevated, it is reasonable. But it is unforgivable if it is a journalist specialized in baseball. That is professional illiteracy.

One of those fans of social networks, who dreams of being a journalists, He told me …:

“I do not publish anything about Vizquel, because it is a private matter. My mother used to say that couples’ problems should be solved at home, in private ”.

I stressed to him that his mother said that because she was not a journalist. How to remain silent in the face of such a scandal?

The unfortunate thing is that Omar does not want to expose his part. I called him on three numbers that I have had for a long time and another that a friend gave me now. He never answered. I have spoken with Blanca several times.

Meanwhile, Vizquel has two ways to solve his problem. One is to give Blanca the money that she considers is due, if she drops the charges. Another is to face the lawsuit to see what the final sentence is.

Está muy enredado el caso Omar Vizquel

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) – La documentación acerca de los juicios contra Omar Vizquel por violencia doméstica y otros delitos adjuntos, es tan abundante, que necesité más de una hora para leer todos esos textos.

Documentos encabezados por “State Washington King County Distrite Court Eastside Division, Issaquah Couthouse”.

Si Vizquel agredió y abandonó sin recursos a su esposa, la maracaibera Blanca García, es cuestión que las autoridades de aquel Estado establecerán. Ahora, la dama lo ha demandado y los funcionarios encuentran motivos para echar adelante el caso.

Blanca estuvo en un refugio para gente sin comida y sin casa en El Paso, Texas. Pero después del escándalo que armó con su denuncia pública, unos familiares la rescataron.

Lo que en síntesis dijo Vizquel en las redes sociales fue solo que “nuestro caso es complicado”. No se refirió a si trató tan mal a la joven como ella dice. Fueron pocas palabras, muy pocas para la magnitud del drama, cuando Major League Baseball está castigando severamente a peloteros, mánages y coaches que caen en la violencia doméstica.

Blanca es la segunda esposa de Omar. La primera fue Nicole, estadounidense, con quien tuvo dos hijos, de quien se divorció, y dice Blanca que el motivo fue también agresiones, y ahora todo el dinero que gana se lo da a ella, a Nicole, para que no lo denuncie.

A Omar y a Blanca les conviene aclarar los pormenores de este entuerto públicamente, para evitar el rumoreo.

Entre tanto, las redes sociales disfrutan. Y aparecen incongruencias como la de “El Universal” de México. En sus páginas deportivas publicaron que Omar Vizquel está en el Hall de la Fama. Bueno, que alguien ignore si ha sido o no elevado, es razonable. Pero es imperdonable si se trata de un periodista especializado en beisbol. Eso es analfabetismo profesional.

Uno de esos fanáticos de redes sociales, que sueñan con ser periodistas, Me dijo…:

“No publico nada de lo de Vizquel, porque es un asunto privado. Mi mamá decía que los problemas de parejas deben resolverse en casa, en privado”.

Le recalqué que su mamá decía eso porque no era periodista. ¿Cómo quedarse callado ante tal escándalo?

Lo lamentable es que Omar no quiera exponer su parte. Lo llamé a tres números que tengo hace tiempo y a otro que ahora me dio un amigo. Nunca contestó. Con Blanca sí he hablado varias veces.

Entre tanto, Vizquel tiene dos vías para resolver su problema. Una es darle a Blanca el dinero que ella considera le corresponde, si es que así retira los cargos. Otra, enfrentar la demanda a ver cuál es la sentencia final.

