Those in the Hall of Fame with the Spanish Flu/Los del Hall de la Fama con la Gripe Española

FRIEND READER. Write me and tell me how we will celebrate …:

If coronavirus allows it, this column will celebrate, in October, 60 years serving daily, from Monday to Sunday.

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE) – Today and tomorrow are Mail Days. Did you inform me where you write from? Thank you very much.

Héctor Marcano, from Adelaide, Australia, suggests…: “To celebrate the 60th anniversary of ‘Juan Vené en la Pelota’, you could do a live broadcast, via YouTube, from your home, with your family, friends and collaborators. You would talk about what you consider memorable from those years. You would display objects that you use or used, such as tape recorders, typewriters, etc. Having a coffee, you could answer questions from your grandchildren, children and followers. ”

Friend Jeity …: Thank you. It will dawn and we will see.

Jacinto Parra, from Caracas, asks …: “Who in the Hall of Fame played when we had The Spanish Flu”.

Amigo Chinto…: That pandemic was in 1917 and 1918, the time of Babe Ruth, Ty Cobb, Walter Johnson, Honus Wagner, Grover Cléveland Alexander, Eddie Collins and George Sisler.

Eduardo Montiel, from Houston, asks …: “What players can you remember from that brilliant amateur double A baseball that was played in Venezuela?”

Friend Chalo …: I remember more than 30. But for reasons of space I mention five, who represent the rest well …: Luis Manuel Hernández, as stellar at second base as pitcher, Domingo Javier Fumero, Carlos Urriola, Andrés Quintero and William Troconis .

Alberto Carrillo S. from Mexicali, asks…: “Has there been a team in the Major Leagues that begins by losing by 11 or more runs and wins with an advantage of six?”:

Friend Beto …: There have been numerous cases. I remember broadcasting from Philadelphia, a game the Phillies lost 13-0 to the Dodgers in the fourth inning and ended up winning 15-13. “This does not end until it ends.” Yogi Berra.

Jorge Rivera, from Nueva Rosita, Coahuila, asks …: “At what age did you start writing your column, and what do you mean about culopicosos?”

Yoyo friend …: In October 1960 I had turned 31 times … And I am simply referring to the culupicos, who are gang members, shouts and aggressive because of that itch.

Alcides Revilla, from Paraguaná, asks …: “What percentage does each of you, the voters, mean for the Hall of Fame?”

Friend Alci …: We are not an equal number every year. But always more than 400, so each vote is worth less than 0.0025%.

ATTENTION.- The archive of “Juan Vené en la Pelota”, in “sport unites us again”.

Thanks to the life that has given me so much, even a reader like you.

Los del Hall de la Fama con la Gripe Española

¡Cómo habremos desmejorado la humanidad! que ahora la tienda donde venden los pantalones más horriblemente rotos, es la que los cobra más caros a la gente estúpida”… La Pimpi.-

AMIGO LECTOR. Escríbeme y dime cómo lo celebraremos…:

Si coronavirus y los culopicosos lo permiten, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE) – Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Me informaste desde donde escribes?. Muchas gracias.

Héctor Marcano, de Adelaide, Australia, sugiere…: “Para celebrar los 60 años de ‘Juan Vené en la Pelota’, podrías hacer una transmisión en vivo, vía YouTube, desde tu casa, con tu familia, amigos y colaboradores. Hablarías de lo que consideras memorable de esos años. Mostrarías objetos que usas o usaste, como grabadoras, máquinas de escribir, etc. Tomándote un café, podrías contestar preguntas de tus nietos, hijos y seguidores”.

Amigo Jeity…: Gracias. Amanecerá y veremos.

Jacinto Parra, de Caracas, pregunta…: “¿Quiénes del Hall de la Fama jugaban cuando La Gripe Española”.

Amigo Chinto…: Esa pandemia fue en 1917 y 1918, época de Babe Ruth, Ty Cobb, Walter Johnson, Honus Wagner, Grover Cléveland Alexánder, Eddie Collins y George Sisler.

Eduardo Montiel, de Houston, pregunta…: “¿Qué peloteros puede recordar de aquel brillante beisbol aficionado doble A que se jugaba en Venezuela?”.

Amigo Chalo…: Recuerdo más de 30. Pero por razones de espacio te menciono cinco, quienes representan bien al resto…: Luis Manuel Hernández, tan estelar en segunda base como de lanzador, Domingo Javier Fumero, Carlos Urriola, Andrés Quintero y William Troconis.

Alberto Carrillo S. de Mexicali, pregunta…: “¿Ha habido en Grandes Ligas un equipo que comience perdiendo por 11 o más carreras y gane con ventaja de seis?”:

Amigo Beto…: Ha habido numerosos casos. Recuerdo haber transmitido desde Philadelphia, un juego que perdían los Phillies 13-0 con los Dodgers en el cuarto inning y terminaron ganando 15-13. “Ésto no se acaba sino cuando se termina”. Yogi Berra.

Jorge Rivera, de Nueva Rosita, Coahuila, pregunta…: “¿A qué edad empezó a escribir su columna, y a qué se refiere con lo de culopicosos?”.

Amigo Yoyo…: En octubre de 1960 yo había cumplido años 31 veces… Y me refiero simplemente a los culopicosos, quienes por esa comezón resultan pandilleros, gritones y agresivos.

Alcides Revilla, de Paraguaná, pregunta…: “¿Qué porcentaje significa cada voto de Uds. los electores para el Hall de la Fama?”.

Amigo Alci…: No somos un número igual cada año. Pero siempre más de 400, así que cada voto vale menos del 0.0025%.

ATENCIÓN.- El archivo de “Juan Vené en la Pelota”, en “el deporte vuelve a unirnos”.

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

