Mariano Rivera was signed for $ 2,500 – Mariano Rivera fue firmado por $ 2.500

If coronavirus allows it, this column will turn 60 in October, serving readers Monday through Sunday.

“I come from my medical examination … If I die tomorrow, I will always have the security of having died in perfect health conditions” … YOGI BERRA.-

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE) – Today and tomorrow are Mail Days. Did you inform me of the town or city where you write from? Thank you.

Teófilo Cantuz, from Mérida, Yucatán, asks …: “Is it true that before Babe Ruth’s record of 714 home runs, the mark was just over a hundred?”

Dude Teo…: By the end of his last season, in 1935, Ruth had hit 714 home runs, his record. 38 years earlier the mark had been 138, 127 on the field, imposed by infielder Roger Connor, who played with six teams, for 18 years in the majors.

Ramón A. López B. from Hermosillo, opines…: “I agree that the season starts in July, but guaranteeing hygiene and safety. More than 500 people to play without an audience is an exaggeration, since there would be no need for security or vendors and reporters could be dispensed with. If it does not affect anyone, those of us at home want to enjoy a game of baseball. Let us remember that we are all in danger and this forces us to adopt new modalities ”.

Amigo Moncho…: Yes, 500 people are needed inside the stadium. It is not a luxury, it is a necessity. A major league stadium is something huge and very valuable. Also, reporters and photographers cannot be eliminate because Major League Baseball games are also covered by radio or television. As for the vendors, no one has said they would be there.

Juan de J. Colmenares D. from Caracas, asks…: “How did Mariano Rivera get to the Major Leagues?”.

Friend and namesake …: Mariano, an amateur, was shortstop, but due to lack of relievers in his team, one afternoon he closed a game from the mound with remarkable success. Aware of the Yankees scout, Herb Raybourn, observed him in several games, before signing him for just 2,500 dollars in 1990. Five years later he arrived at Yankee Stadium, for 17 triumphant and multimillion-dollar seasons, more his finally in the Hall of Fame.

Óscar F. Loustaunau D. de Hermosillo, sent an extensive comment about the absurdity of the designated hitter, and concludes thus…: “Finally, it is a contradiction, because the job of the designated hitter is to produce runs, and more runs equals more time gaming, it is not wanted by the big television networks, which demand to reduce the time of the games. The designee must not exist in either of the two major leagues. ”

Mariano Rivera fue firmado por $ 2.500

Si coronavirus y los culopicosos lo permiten, esta columna cumplirá en octubre, 60 años prestando servicio a los lectores de lunes a domingo.

“Vengo de mi exámen médico… Si muero mañana, tendré siempre la seguridad de haber muerto en perfectas condiciones de salud”… YOGI BERRA.-

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE) – Hoy y mañana son Días del Correo. ¿Me informaste de la población o la ciudad desde donde escribes?. Muchas gracias.

Teófilo Cantuz, de Mérida, Yucatán, pregunta…: “¿Es cierto, que antes del record de Babe Ruth, de 714 jonrones, la marca era de poco más de cien?”.

Amigo Teo…: Al terminar su última temporada, en 1935, Ruth había sacado 714 jonrones, su record. 38 años antes la marca había sido de 138, 127 dentro del campo, impuesto por el infielder Roger Connor, quien jugó con seis equipos, durante 18 años en las Mayores.

Ramón A. López B. de Hermosillo, opina…: “Estoy de acuerdo en que la temporada inicie en julio, pero garantizando higiene y de seguridad. Más de 500 personas para jugar sin público es exagerado, ya que no se necesitaría seguridad, ni vendedores y se podría prescindir de los reporteros. Si no afecta a nadie, los que estamos en casa queremos disfrutar de un juego de beisbol. Recordemos que todos estamos en peligro y esto nos obliga a adoptar nuevas modalidades”.

Amigo Moncho…: Sí se necesitan 500 personas dentro del estadio. No es un lujo, es una necesidad. Un estadio de Grandes Ligas es algo inmenso y de mucho valor. Además, los reporteros y los fotógrafos no los puedes eliminar, porque los juegos de Grandes Ligas no se cubren por radio ni por televisión. En cuanto a los vendedores, nadie ha dicho que estarían ahí.

Juan de J. Colmenares D. de Caracas, pregunta…: “¿Cómo llegó Mariano Rivera a las Grandes Ligas?”.

Amigo y tocayo…: Mariano, de aficionado, era shortstop, pero por falta de relevistas en su equipo, una tarde cerró un juego desde el montículo con notable éxito. Enterado el scout de los Yankees, Herb Raybourn, lo observó en varios juegos, antes de firmarlo por apenas dos mil 500 dólares en 1990. Cinco años más tarde llegó a Yankee Stadium, para 17 temporadas triunfales y multimillonarias, más final en el Hall de la Fama.

Óscar F. Loustaunau D. de Hermosillo, envió extenso comentario acerca de lo absurdo del bateador designado, y concluye así…: “Finalmente, es un contrasentido, porque el trabajo del bateador designado es producir carreras, y más carreras es igual a más tiempo de juego, lo no quieren las grandes cadenas de televisión, que exigen reducir el tiempo de los juegos. No debe existir el designado en ninguna de las dos Ligas Grandes”.

