Altuve Was Signed For Just $15 Thousand Dollars / Altuve Fue Firmado Por Apenas 15 Mil Dólares

“Regarding relationships with my partner, I prefer to feel good than to be right” … Pablo Motos.-

If coronavirus allows it, this column will turn 60 years of providing daily service, from Monday to Sunday, in October.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE) .\- Expensive or cost a lot? .- Dear writers of a certain website, “expensive” means that they sell it or try to sell it for more than it is worth. “Cost a lot” is high-priced, but rightly valued. So if “Forbes” magazine says the Yankees are worth $ 5 billion, it is the team that “cost the most” not the “most expensive.”

Value of other teams. – “Forbes” also says , that the Dodgers are evaluated at $3.4 billion; the Red Sox, $3.3 billion; the Cubs $3.1 billion; the Giants, $3.1 billion. They are the most “expensive” of the 30 of the two major leagues. The least “expensive”, the Marlins, unique they are just under a billion at, $980 million.

Speaking of these costs.- What will the culupicosos who insist that Mexico City, Monterrey and Culiacán have the capacity of major league venues say? There may be owners of multi-million dollar fortunes, but would they invest it in one of these teams? And if they invested it, I’m telling you they would lose it.

The Altuve-million case.- A good question for history will be…: “How much did José Altuve receive as a bonus for signing with the Astros? They will respond between a million and a half dollars to two and a half million. Sure, if Glayber Torres received a million 700 thousand. But no, Altuve’s check was ridiculously small, just under $15,000. And it was a great favor, because they rejected him twice at the Astros Academy, in Venezuela, due to his short stature, 1.65 meters. The Astros have rewarded José, who will collect $145 million dollars from this 2020 to 2024. He has already collected $60 million 38 thousand 700 for a total of $205 million 238 thousand 700 dollars … Something is something, I say, right? ?! …

Astros and Red Sox Innocent. – Astros and Red Sox are not guilty of sign thefts with electronic help. This was the ruling by judge Jed Rakof, after studying the bettors’ lawsuit in fantasy baseball.

Oooooo Another idea.- The 2020 Major Leagues would no longer be played in Arizona, but in Arizona and Florida, each team at their spring training home. Bob Nightengale of USA-ToDay posted that the divisions would look like this…:

Grapefruit League. North, Yankees, Phillies, Blue Jays, Tigers, Pirates.

South, Red Sox, Twins, Braves, Rays, Orioles.

East, Nationals, Astros, Mets, Cardinals, Marlins.

Cactus League. Northeast, Cubs, Giants, Diamondbacks, Rockies, Athletics.

West, Dodgers, White Sox, Reds, Indians, Angels.

Northwest, Brewers, Padres, Mariners, Rangers, Royals.

Altuve fue firmado por apenas 15 mil dólares

“En cuanto a las relaciones con mi pareja, prefiero sentirme bien que tener razón”… Pablo Motos.-

Si coronavirus lo permite, esta columna cumplirá, en octubre, 60 años prestando servicio diario, de lunes a domingo.

Coral Gables, Florida (VIP-WIRE).- ¿Caros o costosos?.- Señores escritores de cierta página web, “caro” quiere decir que lo venden o tratan de vender por más de lo que vale. “Costoso” es de alto precio, pero avaluado en lo correcto. Por eso, si la revista “Forbes” dice que los Yankees valen cinco mil millones de dólares es el equipo más “costoso” no el más “caro”.

Valor de otros equipos.- También dice “Forbes”, que los Dodgers están evaluados en tres mil 400 millones; los Medias Rojas, tres mil 300 millones; los Cachorros, tres mil 100 millones; los Gigantes, tres mil 100 millones. Son los más “costosos” de los 30 de las dos Ligas Grandes. El menos “costoso”, los Marlins, único bajo los mil millones, 980 millones.

Hablando de estos costos.- ¿Qué dirán los culopicosos insistentes en que Ciudad de México, Monterrey y Culiacán tienen capacidad de sedes de Grandes Ligas? Puede ser que haya dueños de fortunas mutimilimillonarias, pero,¿la invertirían en un equipo de éstos? Y si la invirtieran, la perderían, yo que te digo…

El caso Altuve-millones.- Una buena pregunta para la historia será…: “¿Cuánto recibió José Altuve como bono por firmar con los Astros? Responderán entre el millón y medio de dólares a los dos millones y medio. Claro, si Glayber Torres recibió un millón 700 mil. Pero no, el cheque de Altuve fue ridículamete pequeño, apenas de 15 mil dólares. Y fue un gran favor, porque dos veces lo rechazaron en la Academia de los Astros, en Venezuela, debido a su estatura infantil, 1.65 metros. Los Astros han recompensado a José, quien cobrará 145 millones de dólares desde este 2020 hasta 2024. Más 60 millones 38 mil 700 que ya ha cobrado, para total de 205 millones 238 mil 700 dólares… ¡Algo es algo, digo yo, ¿no?!…

Inocentes Astros y Medias Rojas.- Astros y Medias Rojas no son culpables de los robos de señas con ayuda electrónica. El juez del caso, Jed Rakof, así lo ha sentenciado, después de estudiar la demanda de los apostadores en beisbol de fantasía.

Oooooootra idea.- Ya no se jugarían las Grandes Ligas 2020 en Arizona, sino en Arizona y Florida, cada equipo en su casa de spring training. Bob Nightengale, de USA-ToDay, publicó que las divisiones serían así…:

Liga de la Toronja. Norte, Yankees, Phillies, Blue Jays, Tigres, Piratas.

Sur, M. Rojas, Twins, Bravos, Rays, Orioles.

Este, Nationals, Astros, Mets, Cardenales, Marlins.

Liga del Cactus. Noreste, Cachorros, Gigantes, Diamondbacks, Rockies, Atléticos.

Oeste, Dodgers, M. Blancas, Rojos, Indios, Angelinos.

Noroeste, Cerveceros, Padres, Marineros, Rangers, Royals.

